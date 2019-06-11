قتيبة الجبوري: البناء بحث باجتماعه الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة

2019/06/11 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس لجنة الصحة النيابية قتيبة الجبوري، اليوم الثلاثاء، عن اجتماعٍ هام لتحالف البناء بُحث خلاله الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة.وبين الجبوري في حديث صحفي

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