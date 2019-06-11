2019/06/11 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير الموصل وبناها التحتية من قبل طيران التحالف الدولي (الأمريكي)) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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