السودان.. قوى الحرية والتغيير تعلق العصيان

2019/06/11 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في السودان مساء الثلاثاء تعليق العصيان المدني والإضراب العام بدءا من الأربعاء وحتى إشعار آخر.وأوضحت في بيان أنها "انخرطت في سلسلة اجتماعات حول المسار السياسي

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