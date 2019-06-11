مجهولون يطلقون النار على مواطن في البصرة

2019/06/11 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (11 حزيران 2019)، بأن مجهولين فتحوا النار على مواطن في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث إن “مجهولين تمكنوا من اصابة مواطن بطلق ناري بعد ان قاموا بفتح نيران اسلحتهم عليه في منطقة الجبيلة وسط البصرة”.

وأضاف، أن “المواطن المصاب نُقل الى المستشفى”، مبيناً أن “المنفذين الذين كانوا يستقلون سيارة فروا الى جهة مجهولة”.

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