تفاعلاً مع

2019/06/11 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية العزيزية، وقوفها على حفرة عمارة قيد الإنشاء بمكة مليئة بالمياه؛ اشتكى منها السكان، بسبب انتشار البعوض المتس...

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