بعد إغلاق فترة الترشُّح رسميًّا.. هل يتم تكليف

2019/06/11 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُغلقت اليوم رسميًّا فترة الترشح لرئاسة الأندية التي شهدت مفاجأة من العيار الثقيل؛ وذلك بعد عدم ترشُّح سعود السويلم لرئاسة نادي النصر.ولم يتقدم...

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