2019/06/11 | 23:45

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تعرف على أجمل الينابيع الساخنة في العالم

الثلاثاء

11

حزيران

2019 :

11:35 pm

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مدرجات "قلعة القطن" الأعجوبة الجيولوجية الطبيعية في تركيا تعتبر من

أجمل الينابيع الساخنة في العالم.

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