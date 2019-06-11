بعشيقة و بحزاني : تدريب 15 صحفي و ناشط من قبل ايزيدي 24

2019/06/11 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دور السوشيال ميديا في تعزيز السلم الاجتماعي لمرحلة ما بعد النزاع كان محور الدورة التدريبية التي نفذتها مؤسسة ايزيدي 24 الاعلامية بدعم و تمويل من منظمة دعم الاعلام الدولية الـIMS ل 15 صحفي و ناشط ايزيدي مقيمين في ناحية بعشيقة و بحزاني ..

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