2019/06/11 | 23:45

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متظاهرون بصريون يقطعون طريقاً رئيسية احتجاجا على تردي واقع الكهرباء

يتبع .........

بغداد اليوم _ ديالى

في ساحة كبيرة لبيع الرقي تقع بضواحي بلدة العظيم أقصى شمال محافظة ديالى، يقف مزارعون وهم حائرين في كيفية التعامل مع إنهيار أسعار محصولهم، ما كبدّهم خسائر مالية كبيرة.

"وفرة المحصول كانت علامة مبُشرة لنا في بداية ال

بغداد اليوم - كربلاء

رد مصدر في ديوان محافظة كربلاء ، الثلاثاء 11 حزيران 2019، على ما اثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع الربط الجنوبي.

وقال المصدر في حديث لـ ( بغداد اليوم ) ان "ما اثير من لغط في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول م

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، اعادة ارسالية الى الجانب الاردني لاتحتوي على أجازة أستيراد.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه تمت "إعادة ارسالية الى الجانب الاردني محملة بمادة زيت محرك

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