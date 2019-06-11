تصدرها ثلاثة من نجوم كرة القدم.. أعلى الرياضيين دخلا في 2019

2019/06/11 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مجلة "فوربس" الأميركية المتخصصة قائمة بأعلى الرياضيين دخلا في الموسم 2018-2019 وقد تصدرها ثلاثة من نجوم كرة القدم.

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