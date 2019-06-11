هذا ما طلبه الصدر من السعودية بشأن قبور

2019/06/11 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، السعودية الى اعادة بناء قبور "بقيع الغرقد"، معتبراً أن ذلك انهاءً للصراعات الطائفية في المنطقة....

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