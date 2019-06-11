الطاقة النيابية: ستنتهي أزمة الطاقة الكهربائية في العراق بهذا الموعد!

2019/06/11 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن رئيس #لجنة_النفط والطاقة النيابية النائب #هيبت_الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، عن موعد نهاية أزمة #الطاقة_الكهربائية في #العراق، مؤكداً أن العام المقبل سيشهد البلاد نهاية الأزمة.وقال الحلبوسي في […]

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