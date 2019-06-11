رسالة لحائل على شاطئ «الرايس»

2019/06/11 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على شاطئ بسيط في قرية تقع غرب المدينة المنورة، شاهدت حديث الزميل المراسل التليفزيوني سلطان الشعيب الذي تحدث بكل أسى عن تكرار فعاليات حائل الصيفية التي...

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