جيسوس يكشف سبب رفضه التوقيع 4 مواسم لـ«الهلال»

2019/06/11 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شبه البرتغالي، جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي فلامنجو البرازيلي، نادي الهلال بفلامنجو، مُشيرًا إلى أنه رفض التوقيع مع «الزعيم» لمدة 4 سنوات في صيف 2...

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