التخريب يطال حدائق الحرث.. ورئيس البلدية: نعمل على تأمين حراسات ونشر كاميرات مراقبة

2019/06/11 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى عدد من أهالي محافظة الحرث بمنطقة جازان، انزعاجهم من تواصل مسلسل العبث بالحدائق والممتلكات العامة، من خلال التجاوزات وتخريب المسطحات الخضراء، وإتل...

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