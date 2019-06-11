الكهرباء والأفاعي تتسببان بتظاهرات في البصرة

2019/06/11 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ قطع العشرات من أهالي ناحية السيبة جنوب محافظة البصرة، مساء الثلاثاء، طريق قضاء الفاو الرئيسي المار عبر الناحية، وذلك خلال تظاهرة احتجاجية ليلية نظموها ضد تراجع واقع الكهرباء في مناطقهم.وقال رئيس اللجنة الأمنية في ناحية السيبة سعد عبد الصاحب عبيد في تصريح صحفي إن “الكهرباء في الناحية في أحسن حالاتها تكون […]

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