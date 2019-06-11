تنفيذ غارات جوية ضد مراكز وأماكن خلايا داعش في صحراء محافظة الأنبار

2019/06/11 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل القوات الأمنية ملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي في المناطق الصحراوية للبلاد.

حيث نفذت القوات العراقية وطائرات التحالف الدولي، بناءً على ورود معلومات استخباراتية دقيقة وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، غارات جوية استهدفت خلالها مراكز لوجستية لخلايا داعش الإرهابي وأماكن تواجد عناصره في صحراء محافظة الأنبار.

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