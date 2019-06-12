2019/06/12 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CCJ3ld9clpY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واشنطن | البنتاغون يوقف تدريب الطيارين الاتراك على "35-F" على خلفية صفقة S 400) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واشنطن | البنتاغون يوقف تدريب الطيارين الاتراك على "35-F" على خلفية صفقة S 400) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).