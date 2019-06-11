2019/06/12 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نور البابلي

فدى لخطاكَ اقماري

ياكَعبةَ مَجدي وأستاري

كحلةَ عيني لفجرِ سناكَ

يا معصم القلب ويا سواري

يانخيل بلادي ويا رافديها

لك الحنين وما غرد كناري

يامنفاي ويا وطني

ويامجد بابلي وعشتاري

أسطع - فَديتكَ- في الدياجير

ياأرجوان روحي ويا اقحوان داري

أشدد ضماداً على جرحي

فأنت بلسمِي وسندباد بحاري

أنتَ شمسٌ متى أشرقتَ

ياباسمَ الثغرِ ورنةَ القيثار

وأوفى الحُبِ مايبقى طهورا

وماعشقتُ سواكَ ولكَ أشعاري

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