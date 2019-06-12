عبد المهدي: لم نقدم استقالتنا وماضون بمنهاجنا الوزاري ولا تستطيع حكومة عمرها اقل من عام ان تحل جميع المشاكل

2019/06/12 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الانباء العراقية "واع"، ملخص المؤتمر الصحفي الاسبوعي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الذي عقده اليوم الثلاثاء، ونفى فيه تقديم استقالته، فيما اكد مضيه بتطبيق المنهاج الوزاري.

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