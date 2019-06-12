احمِ بياناتك الشخصية بسبع طرق على ايفون

2019/06/12 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى العديد من الشركات للوصول إلى بيانات المستخدمين الشخصية بشتى الطرق، فهي الطريقة الأكثر تأثيرا للوصول إلى أكبر عدد من المستهلكين، ولكن بعض الخطوات على هواتف "آيفون" قد تحمي الخصوصية وتخفف مخاطر التهديدات الأمنية.

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