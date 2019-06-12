2019/06/12 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كريم أسعد أحمد خان، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس فريق التحقيق الدولي في جرائم "داعش"، المعروف بـ"يونيتاد"، إن نتائج ما ارتكبه التنظيم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الأمم المتحدة "خان" يكشف جرائم "داعش" في العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الأمم المتحدة "خان" يكشف جرائم "داعش" في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).