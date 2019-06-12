إخماد حريق كبير في المعهد التقني بالحويجة

2019/06/12 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني اليوم الثلاثاء، بأنه تم اخماد حريق كبير في المعهد التقني بقضاء الحويجة.

وقال المصدر في حديث صحفي تابعته العهد نيوز ان "حريقا كبيرا

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