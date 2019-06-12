رحلات سياحية إلى محطة الفضاء الدولية... والفرد بـ52 مليون دولار

2019/06/12 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» عن فتح محطة الفضاء الدولية أمام الرحلات السياحية، وبدأت الشركات بالفعل في حجز الزيارات للمحطة، في برنامج يطلق عليه «رواد الفضاء الخاصّون».وسيتمكن الأفراد من السفر في مغامرة فضائية إلى المحطة الدولية مقابل 52 مليون دولار للشخص الواحد، بمجرد أن تبدأ شركة «سبيس إكس» لصاحبها الملياردير إيلون ماسك رحلاتها، بحسب ما أعلنت شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.وأعلنت شركة «Bigelow Aerospace» الأميركية، العاملة في تطوير المحطات الفضائية، اليوم (الثلاثاء)، أن شركة تابعة لها قد دفعت مبالغ كبيرة كودائع وحجوزات لشركة «سبيس إكس» مقابل 4 عمليات إطلاق للمحطة الفضائية.ومن المفترض أن تنقل كل عملية إطلاق 4 أشخاص إلى المحطة الدولية في كبسولة فضائية، على أن تستغرق الرحلة بأكملها شهراً ميلادياً.وسوف تحصل «ناسا» على 35 ألف دولار عن كل ليلة يقضيها سائح على سطح محطة الفضاء الدولية، وفقاً لمسؤولي الوكالة.وأعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، يوم (الجمعة) الماضي، أنها ستفتح أبواب محطة الفضاء الدولية أمام السفر التجاري، وذكر مسؤولو «ناسا» أن الهدف من ذلك هو تنمية «اقتصاد فضاء قوي للغاية»، حيث تعمل الوكالة على دفع أهدافها على المدى البعيد لإعادة إرسال البشر إلى القمر، والمزيد منهم إلى الفضاء.وأضاف المسؤولون في مؤتمر صحافي أن هذه الخطوة توضح أن «ناسا» ترغب في السماح للقطاع الخاص بالمشاركة بشكل أكبر في أنشطة الفضاء.وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد ذكرت أن «ناسا» سوف تسمح لمدنيين بالقيام برحلات لمحطة الفضاء الدولية لتتراجع بذلك عن حظر قائم منذ فترة طويلة على وجود سياح على متن المحطة.





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