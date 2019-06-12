مدير الأمن العام يقلد

2019/06/12 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، في مكتبه بمقر الأمن العام بجدة، عدداً من الضباط الذين تم ترقيتهم، رتبهم الجديدة.وشمل الت...

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