السعودية تؤكد دعمها لخطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية

2019/06/12 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المملكة العربية السعودية دعمها لمبادرة الممثل السامي في "خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية"، مبينةً أن الاعتداءات على أماكن العبادة وا...

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