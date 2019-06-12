2019/06/12 | 00:16

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مليونير يسرق أغراض بسيطة..



والسبب !

الاربعاء

12

حزيران

2019 :

12:08 am

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أمريكي من ولاية فلوريدا دخل متجر وسرق بعض الأعراض البسيطة، فقبضت

عليه الشرطة وتمت إحالته للتحقيق، وما أثار مفاجأة رجال التحقيق أن

السارق هو المليونير "آندرو فرانسيس"والذي اشترى جزيرة بقيمة 8 ملايين

دولار قبل عملية السرقة بأسبوع فقط.

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