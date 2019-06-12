2019/06/12 | 00:16

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مديرية شهداء النجف الاشرف تدعوا الفائزين بالحج لمراجعة هيئة الحج والعمرة

الاربعاء

12

حزيران

2019 :

12:03 am

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مديرية شهداء النجف الاشرف تدعوا ذوي الشهداء الفائزين بالحج

لهذا العام من ذوي شهداء النظام المباد والبالغ عددهم (146) حاج وحاجة

والمرفقة اسمائهم في القوائم المرفقة لمراجعة هيئة الحج والعمرة

في المحافظة لتزويدهم بكتاب الى المصرف لدفع مبلغ الحج ,

ومراجعة لجنة الحج في المديرية مستصحبين معهم وصل استلام المبلغ

والجواز.

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