2019/06/12 | 00:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وجه محافظ المثنى احمد منفي، الاربعاء 12 حزيران 2019، رسالة الى الحكومة الاتحادية ووزارة الكهرباء، ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ المثنى يوجه رسالة للحكومة ووزارة الكهرباء: للصبر حدود !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - المثنى
وجه محافظ المثنى احمد منفي، الاربعاء 12 حزيران 2019، رسالة الى الحكومة الاتحادية ووزارة الكهرباء، ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ المثنى يوجه رسالة للحكومة ووزارة الكهرباء: للصبر حدود !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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