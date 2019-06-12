2019/06/12 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - المثنى

وجه محافظ المثنى احمد منفي، الاربعاء 12 حزيران 2019، رسالة الى الحكومة الاتحادية ووزارة الكهرباء، ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ المثنى يوجه رسالة للحكومة ووزارة الكهرباء: للصبر حدود !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ المثنى يوجه رسالة للحكومة ووزارة الكهرباء: للصبر حدود !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).