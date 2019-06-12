مشعل يسار - عن المؤتمر الدولي في موسكو المكرس للذكرى المئوية للاممية الشيوعية (الكومنترن)

2019/06/12 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مشعل_يسار في الأول والثاني من يونيو/حزيران عُقد في موسكو، بمبادرة من الحزب الشيوعي السوفيتي وحزب العمال الشيوعي الروسي، المؤتمر الدولي العلمي التطبيقي للأحزاب الشيوعية والعمالية "مائة عام على الكومينترن" ومهام الحركة الشيوعية حاضراً.شارك في المؤتمر ممثلون عن 33 حزبا شيوعيا في العالم (19 شخصيا و 14 غيابيا)، لا تزال متمسكةً بالماركسية اللينينية وطابعها البروليتاري الثوري وموقفها منها كعلم.إلى جانب قادة ا......

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