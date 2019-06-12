مذكرة تفاهم لنقل أمتعة الحجاج من صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز إلى مساكنهم

2019/06/12 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للجمارك؛ لتنفيذ مبادرة نقل أمتعة الحجاج من صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالع...

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