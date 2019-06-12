وزير الثقافة يعين أحمد الملا وزينب الخضيري وبسمة الخريجي لإدارة ثلاث مبادرات ثقافية

2019/06/12 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم الثلاثاء، قرارات بتعيين أحمد الملا رئيساً لمبادرة الأرشيف الوطني للأفلام، والدكتورة زينب الخض...

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