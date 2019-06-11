أبناء يقتلون زوجة ابيهم والتمثيل بالجثة وسط محافظة ذي قار جنوب العراق

2019/06/12 | 00:33

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العراق

ضجت شوارع حي الاسكان القديم وسط محافظة ذي قار جنوب العراق مساء اليوم بخبر مقتل سيدة على يد ابناء زوجها.

واكد شهود عيان لوكالتنا " أن عدد من الشباب قاموا بقتل زوجة ابيهم السيدة وفاء جبار حسين وسط احدى شوارع حي الاسكان وسط محافظة ذي قار والقيام بشق بطنها واخراج قلبها امام الجميع "

واكد مصدر امني ان شرطة المحافظة قاموا بالقاء القبض عليهم بعد فرارهم من ساحة الجريمة ومازال التحقيق جاري معهم لمعرفة الاسباب التي دعتهم لهذا العمل الجبان.

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