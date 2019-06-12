مصرع واصابة خمسة على طريق مطار النجف

2019/06/12 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع حادث سير بين مجموعة سيارات في النجف على طريق المطار تسبب باحتراق سيارة ومقتل ٥ أشخاص وإصابة أثنين آخرين”.

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