رغم اشتهارهم بزراعتها..

2019/06/12 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ساحة كبيرة لبيع الرقي تقع بضواحي بلدة العظيم أقصى شمال محافظة ديالى، يقف مزارعون وهم حائرون في كيفية التعامل مع إنهيار أسعار محصولهم، ما

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