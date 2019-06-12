من جديد.. تظاهرات غاضبة تقطع طريق الفاو- البصرة احتجاجا على تردي الكهرباء

2019/06/12 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني في الدقائق الأولى من صباح اليوم الاربعاء، بان متظاهرين في البصرة قطعوا طريقاً رئيسية احتجاجا على تردي واقع الكهرباء. وقال المصدر في تصريح

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