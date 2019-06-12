2019/06/12 | 00:47

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النجف..



حادث مروع يسفر عدد من ضحايا (صور)

الاربعاء

12

حزيران

2019 :

12:35 am

80

حادث مروري في شارع المطار بسبب السرعه المفرطة تسبب بتصادم سبع عجلات

اسفر الحادث عن وفاة خمسه اشخاص واصابه اثنان حالتهم خطره

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