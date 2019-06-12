2019/06/12 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قد يكون كوننا جزء من عدة أكوان !

الاربعاء

12

حزيران

2019 :

12:28 am

57

‏الأرض كوكب عادي يدور حول نجمة عادية اسمها الشمس، الشمس مجرد نجمة

من بين ٤٠٠ مليار نجمه في مجرة درب التبانة، درب التبانة مجرد مجرة

عادية من بين أكثر من٢٠٠ مليار مجرة ..



والآن ليس من المستبعد

أن يكون كوننا مجرد كون من عدة أكوان!

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