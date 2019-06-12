الساعات الأخيرة تكشف عن مرشحي الأندية.. والهلال والرائد الأكثر حراكاً

2019/06/12 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسارعت وتيرة إعلان المترشحين لرئاسة أندية دوري المحترفين السعودي قبل إغلاق أبواب الترشح بساعات قليلة للعديد من الأندية التي عملت على الخطة المستعجلة لوجود استحقاقات مهمة لديها كالبطولة الآسيوية، وذلك بعدما اعتمدت الهيئة العامة للرياضة قبل أيام قليلة اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.وكان نادي الهلال الأكثر حراكاً من خلال توافد المترشحين لرئاسته بعد الهدوء الذي خيم على مقر النادي في اليومين الماضيين، وكان أبرز المتقدمين يوم أمس فهد بن نافل الذي يحظى بدعم شرفي بقيادة الأمير الوليد بن طلال، كما تقدم موسى الموسى رسمياً لمنافسة بن نافل على رئاسة النادي الأزرق، في الوقت الذي انسحب فيه بدر الحماد من سباق الترشح معلناً تأييده ودعمه لابن نافل في الفترة القادمة، وذات الحال بدأ عليه فواز المسعد الذي انسحب هو الآخر من سباق المنافسة وسط أنباء راجت عن دخوله ضمن قائمة الموسى.وفي النادي الأهلي، صادقت الأحداث يوم أمس على تميز "الشرق الأوسط" التي نشرت على حسابها في "تويتر" عن دفع الأمير مشعل بن منصور الشرفي الأبرز على الساحة بالمهندس أحمد الصائغ الرئيس المكلف حالياً لرئاسة النادي وذلك بعد تردد وتراجع المرشح السابق عبدالاله مؤمنة الذي علل ذلك باختلاف في وجهات النظر.وفيما يخص القطب الآخر لمدينة جدة نادي الاتحاد، ظل أنمار الحائلي مرشحاً وحيداً دون وجود أي منافس له، وذلك بعد إعلان لؤي هشام ناظر الرئيس المكلف حالياً عن عدم دخوله الساحة في الفترة القادمة.وأقفل نادي النصر فترة الترشح الرسمية دون تقدم أي اسم لرئاسة النادي وسط استغراب كبير بغياب سعود السويلم الرئيس الحالي عن الترشح.وفي الرياض أعلن خالد البلطان ترشحه رسمياً لرئاسة نادي الشباب وذلك قبل دقائق قليلة من إغلاق فترة الترشح، ويحظى البلطان باتفاق شرفي وجماهيري كبير.وذات الحال بدأ عليه ناديي القادسية والاتفاق حيث شهدت الساعات الأخيرة قبل إقفال فترة الترشح، إعلان خالد الدبل ترشحه رسمياً لرئاسة نادي الاتفاق، في حين تقدم مساعد الزامل رسمياً لرئاسة نادي القادسية، في الوقت الذي كان فيه سعد العفالق أعلن ترشحه لرئاسة نادي الفتح يوم أمس الأول.وفي النادي الفيصلي يبدو أن الأمور تسير إلى استمرار فهد المدلج في رئاسة النادي وذلك بعدما أعلن ترشحه واستمراره في العمل الإداري بالنادي.وفي بريده تسابق المترشحين لرئاسة نادي الرائد على تقديم أوراق ترشحهم رسمياً، حيث أعلن فهد المطوع الرئيس المكلف حالياً ترشحه إضافة إلى خالد السيف الرئيس الأسبق للنادي، قبل أن يعلن منصور العشاب دخول السباق بجوار المطوع والسيف.وفي مكة المكرمة وقبل إغلاق باب الترشح بدقائق قليلة أعلن سلطان أزهر تقدمه للترشح لرئاسة النادي بصورة رسمية.





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