استشاري: أدمجوا الإفطار مع الغداء في وجبة واحدة خلال الإجازة لتجنُّب زيادة الوزن

2019/06/12 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصح استشاري الجراحة العامة وجراحة الصدر والأورام، الدكتور علي الدعمي، بدمج وجبتَي الإفطار والغداء في وجبة واحدة لتجنب الزيادة في الوزن خلال الإجازة ال...

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