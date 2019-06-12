وزير الثقافة يعين

2019/06/12 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، قرارات بتعيين كل من أحمد الملا والدكتورة زينب الخضيري والشيف بسمة الخريجي ليتولون إدارة ث...

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