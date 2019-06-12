2019/06/12 | 00:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصدر وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، قرارات بتعيين كل من أحمد الملا والدكتورة زينب الخضيري والشيف بسمة الخريجي ليتولون إدارة ث...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة يعين "الملا" وسيدتين لإدارة 3 مبادرات بالوزارة) نشر أولاً على موقع (سبق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة يعين "الملا" وسيدتين لإدارة 3 مبادرات بالوزارة) نشر أولاً على موقع (سبق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الثقافة يعين "الملا" وسيدتين لإدارة 3 مبادرات بالوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبق).