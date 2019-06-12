مسلسل تزييف الحقائق عرض مستمر.. نظام

2019/06/12 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرارًا لمسلسل الزيف التركي، وحلقاته الطويلة التي لا تنتهي، ارتكب صحفي تركي موال لأردوغان سقطة أخلاقية وغير مهنية؛ وذلك باستخدامه في إحدى مقالاته صو...

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