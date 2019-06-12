2019/06/12 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير شهري من وزارة الطاقة الأمريكية ،الثلاثاء، بأن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام سيزيد 1.36 مليون برميل يوميا إلى 12.32 مليون برميل يوميا في 2019، وهو ما يقل 140 ألف برميل يوميا عن التوقع السابق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: النفط الأمريكي سيزيد من 1.36إلى 12.32 مليون برميل يوميا في 2019 ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: النفط الأمريكي سيزيد من 1.36إلى 12.32 مليون برميل يوميا في 2019 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).