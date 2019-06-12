ضبط مبتز نشر معلومات مواطنة بالخرج على مواقع التواصل

2019/06/12 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج وبين شرطة المحافظة عن القبض على شخص ابتز مواطنة ونشر معلوماتها عبر...

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