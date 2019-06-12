السعودية تؤكد دعمها لخطة الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية

2019/06/12 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المملكة العربية السعودية دعمها لمبادرة خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية، واقترحت تجريم الاعتداء على دور العبادة والوقوف تجاهه بحزم تش...

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