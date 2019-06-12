2019/06/12 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: q9wZlHeF_nc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمي حياتنا كلاوات بكلاوات يصيرعمري 70 سنة ابيع خضورات !) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عمي حياتنا كلاوات بكلاوات يصيرعمري 70 سنة ابيع خضورات !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).