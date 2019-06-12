7 أشخاص بين صريع وجريح بحادث في النجف الأشرف

2019/06/12 | 01:11

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افاد مصدر امني اليوم الاربعاء، بمصرع واصابة سبعة اشخاص في حادث سير بالنجف.

وقال المصدر في حديث متلفز اطلعت عليه العهد نيوز، ان "خمس

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