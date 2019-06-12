2019/06/12 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

ارجعت وزارة الاتصالات ضعف خدمة الانترنت في البلاد، الى قطع في مركز تجمع الكابلات البحرية الرئيسة التي تربطه باوروبا نتيجة الاعمال المدنية لاحدى دول الجوار، مؤكدة ان الخدمة ستعاود العمل خلال الساعات المقبلة.

وقال مصدر خاص في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة في تصريح خاص لـ»الصباح»: ان شركته عملت على اعادة صيانة المركز الخاص بالكابلات الرئيسة التي تربط كلا من العراق وايران بأرمينيا ومنها إلى اوروبا، حيث تعرض عدد من الكابلات الى القطع بسبب الاعمال المدنية لاحدى دول الجوار، ما ادى الى فقدان سعات للانترنت بواقع 140 كيكا بايت وبالتالي ضعف الخدمة في عدد من محافظات البلاد .

واكد انه تمت اعادة صيانة الكابلات من خلال تحويل سعات اضافية من منافذ اخرى عن طريق الشركات الشريكة للوزارة لتكون بديلة عن الكابلات التي توقفت، لاعادة تجهيز شركات توزيع خدمة الانترنت في البلاد، وكذلك تجهيز شركات الهاتف النقال بالخدمة ايضا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات: تراجع خدمة الانترنت بسبب قطع كابلات الربط باوروبا ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات: تراجع خدمة الانترنت بسبب قطع كابلات الربط باوروبا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).