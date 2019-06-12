بالصور - انقلاب دراجه ناريه في النجف

2019/06/12 | 01:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حادث اخر في حي الشرطه انقلاب دراجه ناريه وفاه طفل وطفل اخر في حاله خطره ووالدهم مصاب

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